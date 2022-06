Magnèda esalta la cucina romagnola, gli operatori del Mercato Coperto si trasformano in chef

La Magnèda è lo spirito del romagnolo storico un po’ "rustico" ma è anche lo spirito dei giovani più romantici.

Infatti sarà una serata all'insegna della riscoperta degli odori e dei sapori di una volta, un modo per ritrovare nel piatto il profumo della pietanza cucinata con amore dalla nonna, un’occasione per tornare indietro nel tempo dove la condivisione era alla base dei rapporti tra le persone e dove le chiacchiere in cerchio davanti al fuoco erano il fulcro delle veglie che animavano le serate in famiglia di tanto tempo fa.

E' questa la proposta degli operatori del Mercato Coperto di Rimini, quelli da cui si va a fare la spesa tutti giorni e che, spesso, consigliano ricette per fare bella figura con gli invitati. "Allora abbiamo pensato che questa volta cuciniamo noi per voi, tutto preparato al momento, per farvi gustare l’intramontabile qualità dei prodotti del mercato cittadino che è presente ormai da oltre 50 anni". Primo appuntamento con Magnèda è per mercoledì 29 giugno dalle 19 alle 22.

"Abbiamo deciso che non vogliamo dirvi proprio tutto anche perché abbiamo pensato un menù tutto da scoprire - raccontano gli operatori -, possiamo solo accennarvi, giusto per farvi venir l’acquolina, che sicuramente non mancheranno le nostre specialità di pesce tra cui è sempre difficile scegliere, le nostre carni saporite e molti altri piatti assolutamente da provare".