Dalla cena solidale i fondi per l'acquisto di un nuovo ecografo per il Pronto soccorso dell'ospedale

È stata un successo la cena sociale organizzata sabato scorso al Palabertino, dagli operatori del Pronto soccorso riminese in collaborazione con l'Associazione "Rimini per tutti". "Hanno partecipato oltre 140 persone - spiegano gli organizzatori - che ci hanno permesso di raccogliere 3400 euro, che verranno devoluti per l'acquisto di un ecografo per il Pronto Soccorso di Rimini. Oltre all'Associazione Rimini per tutti, ringraziamo anche la Cooperativa Punto Verde, che ci ha donato le piante per la lotteria".