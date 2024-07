Cena solidale a favore di Isal, Fabio Cofferati consegna il ricavato del suo libro di viaggio Milano-Tokyo

Grande successo sabato, 29 giugno, alla serata solidale di raccolti fondi a favore di Isal, che si è tenuta alla Tenuta della Lepre di Santarcangelo di Romagna. La cena era a base di paella, preparata dai cuochi di Isal, ed è terminata con il concerto del chitarrista riminese "Gogo", facendo scatenare in pista i presenti sulle note delle più belle musiche degli anni ’60 e ’70.

Ospite d’eccezione, l’impavido Fabio Cofferati che ha consegnato ad Isal il ricavato della vendita del suo libro di viaggio Milano Tokyo, che fece in sella a una Vespa del 1963 e tramite le aste di beneficenza fatte vendendo i cimeli raccolti nei territori che ha attraversato con il suo mitico viaggio. Fabio Cofferati è partito da Milano nel 2021 con la sua Vespa impreziosita dai decori dell’artista Luca Moretto. Destinazione: Giappone. “Vespa Raid Milano-Tokyo Ompiadi 2020” è il titolo della sfida che evocava quella che nel 1964 fece il giornalista, scrittore, pilota e viaggiatore Roberto Patrignani, che percorse in Vespa oltre 13 mila chilometri, da Milano al Giappone, in 85 giorni. Quello di Roberto Patrignani fu un viaggio straordinario, avventuroso, rischioso, che ha ispirato fortemente Fabio, appassionato Vespista del Vespa Club Piacenza.

“Desidero esprimere un ‘grazie!’ a Fabio Cofferati che, durante il suo viaggio, ha avuto modo di far conoscere la nostra realtà e i nostri obiettivi E, un grazie particolare tutte le donne e a tutti gli uomini che ancora una volta hanno voluto sostenere con la loro partecipazione l'opera della Fondazione Isal di ricerca e assistenza sul Dolore cronico, per dare un futuro libero dal dolore a chi ne vive ogni giorno il dramma” ha commentato William Raffaeli, Presidente di Isal.