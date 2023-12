In cenere uno scooter, danni anche al piano terra del palazzo dove era in sosta: ipotesi dolosa

Sono dovuti intervenire 10 Vigili del fuoco, con il supporto di due mezzi, per spegnere le fiamme che sono divampate nei pressi dell’ingresso di un palazzo di via Sacco e Vanzetti, a Viserba. Le fiamme sono partite da uno scooter parcheggiato, andato completamente distrutto, ma hanno poi coinvolto i vani al piano terreno del condominio creando parecchi danni all’immobile. I Vigili del fuoco sono intervenuti attorno alle 23 di giovedì sera (22 dicembre). Per via del calore generato dalle fiamme si è registrato il distaccamento dell’intonaco di un solaio, con il coinvolgimento di alcune tubature del gas. Per questo motivo sono scattate tutte le verifiche e a scopo precauzionale i vigili hanno ordinato ai condomini di evacuare gli appartamenti. Non appena ultimati i controlli, verificato che non c’erano stati problemi alle tubature, si è proceduto con il ritorno in casa delle persone. Sull’accaduto indaga la Polizia di Stato, non è da escludere che possa trattarsi di un’azione dolosa, visto nella zona si sono di recente registrati altri episodi simili.