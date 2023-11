Centauro fugge all'alt della Polizia Stradale, un lungo inseguimento durato 2 ore

E' durato oltre due ore l'inseguimento della Polizia Stradale che, mercoledì mattina, ha avuto parecchio filo da torcere da parte di un motociclista che non si era fermato all'alt. Tutto è iniziato verso le 11.30 a Misano quando una pattuglia, attraverso il Targa ststem, si è accorta che quella vecchia Kawasaki 750 che transitava sulla strada era sprovvista della revisione. Gli agenti hanno intimato l'alt al motociclista, poi identificato per un 38enne, ma questi per tutta risposta ha dato gas facendo così partire l'inseguimento. In un primo momento il centauro è riuscito a far perdere le proprie tracce ma, nel frattempo, era già stato diramato l'allarme alle altre pattuglie sul territorio. Una di queste lo ha rintracciato a Cattolica, in via Emilia, ma nonostante le segnalazioni il 38enne ha continuato a correre come un forsennato con una serie di manovre spericolate ai 200 chilometri all'ora e una lunga serie di infrazioni al Codice della Strada tra cui il passaggio al semaforo col rosso. L'uomo è riuscito nuovamente a seminare gli agenti che, risaliti alla sua identità, hanno provato ad aspettarlo sotto casa ma all'indirizzo hanno trovato solo la moglie.

La donna, informata di quello che stava accadendo, ha provato a contattare il 38enne e questi al cellulare ha riferito di trovarsi a San Marino. E' stata così allertata la Gendarmeria e, le ricerche, sono proseguite nella Repubblica del Titano ma senza successo. Solo dopo diverso tempo il motociclista è tornato presso la propria abitazione dove, ad attenderlo, ha trovato il personale della Stradale. L'uomo, dopo aver lasciato moto e casco a San Marino, si era fatto riaccompagnare da alcuni amici. Alla vista delle divise il centauro non ha potuto far altro che ammettere di aver perso la testa ma, l'inseguimento, gli è costato caro: oltre alla denuncia a piede libero si è trovato per le mani anche il lungo elenco delle infrazioni commesse al Codice della Strada con una sfilza di verbali per oltre 3mila euro.