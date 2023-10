Centenario della nascita di Leo Amici, Gessica Notaro collegata dal viaggio di nozze

Con il saluto di Gessica Notaro, collegatasi dalle Mauritius dove è ora in viaggio di nozze, e alla quale è stato conferito il premio Leo Amici 2023 (per il suo impegno contro ogni violenza di genere e per il suo sostegno alle donne vittime di violenza), è andato in scena a Rimini al Teatro Leo Amici sabato sera il “Musical in concerto“, la serata che ha festeggiato il 40º della compagnia RDL e il centenario della nascita di Leo Amici. Collegati gruppi di ascolto persino dagli Stati Uniti e dall’Australia.

Sul palco la giovanile Orchestra Sinfonica della Versilia diretta dal Maestro Salvatore Frega che ha riarrangiato in veste sinfonica 12 brani da altrettanti musical di successo dell’autore e regista Carlo Tedeschi che, insieme a Betty Miranda e Annamaria Bianchini, ha presentato la serata. Grande emozione per l’anteprima del film “XX secoli di secondi” girato il mese scorso al Lago di Monte Colombo, con la presenza in sala della Regista Clelia Parisi, delle sceneggiatrici Angela Failla e Simona Ferruggia, di tutta la troupe e dell’etoile Liliana Cosi (che nel film è presente con un cameo) con la proiezione del trailer con voce narrante di Luca Ward.