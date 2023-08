Cento musicisti al tradizionale Campus Internazionale di musica di Santarcangelo

Con la consueta attenzione alla qualità delle proposte culturali, dal 7 al 26 agosto 2023 il Comune di Santarcangelo di Romagna ospita anche quest’anno il Campus Internazionale di Musica, organizzato dall’Associazione Musicale ClassicAllMusic, con la direzione artistica del M° Claudio Casadei, docente di violoncello presso il Conservatorio di Pesaro e direttore d’orchestra, e il patrocinio dell’Amministrazione comunale.

Distribuiti tra aule scolastiche dell’Istituto Molari, la Biblioteca Comunale, la scuola Comunale di Musica Faini e il Teatro Lavatoio, da mattina a sera, docenti di Conservatori e allievi provenienti da tutta Italia, e dall’estero vivranno fianco a fianco un’esperienza di insegnamento e di studio.

Per 20 giorni di agosto i giovani musicisti, di età compresa fra i 15 e i 25 anni, saranno impegnati in un’intensa attività suddivisa in perfezionamento strumentale e vocale, musica d’insieme, crescendo in musica e orchestra, grazie alla collaborazione e al lavoro di preparazione eseguito da oltre venti docenti. Sono invece una decina le esecuzioni pubbliche – tutte a ingresso libero – distribuite fra i portici dello Iat, il Teatro Lavatoio.

Il primo concerto è in programma giovedì 10 agosto alle ore 18,30 al Teatro Lavatoio con la Junior orchestra e alle ore 21,30 sotto i portici della Proloco studenti e docenti saranno coinvolti in una performance di ensemble di trombe diretti dai Maestri Marco Bellini e Luigi Zardi.

Dal 12 agosto ci si sposta al Teatro Lavatoio, alle 20,30 concerto delle classi di tromba, sassofono e clarinetto. Giovedì 17 agosto alle 18,30 concerto lirico, e alle 20,30 solisti di archi, sabato 19 agosto alle 20,30 solisti e musica d’insieme archi, martedì 22 agosto i solisti e l’orchestra diretti dal Maestro Francesco Fontana, venerdì 25 agosto dalle ore 18,00 solisti di Archi e fiati, sabato 26 agosto la maratona musicale dalle ore 15,00 concluderà il calendario di concerti.

Giovedì 24 agosto alle ore 21,15 al Teatro Lavatoio è in programma il Concerto diretto dal Maestro Claudio Casadei, docenti e studenti impegnati nell’orchestra d’archi accompagneranno il giovane e talentoso percussionista Giosue’ Carducci che ci stupirà con la sua strepitosa tecnica in un programma per vibrafono, marimba e tamburi.