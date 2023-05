Centrale di spaccio in un appartamento, oltre a comprarla si poteva consumare la droga sul posto

La centrale dello spaccio era un appartamento di Miramare che, da diversi giorni, era finito nel mirino degli agenti della Squadra giudiziaria della Polizia Locale di Rimini per il via vai di clienti. Nel pomeriggio di martedì, quindi, è scattato il blitz che ha visto il personale della Municipale coi cani antidroga entrare nell'abitazione per una perquisizione. All'interno sono stato trovati tre stranieri ma uno di essi è riuscito a scappare. Gli accertamenti hanno permesso di scovare 76 grammi di hashish e 6 di cocaina, tutti già confezionati e pronti per la vendita. Dalle indagini, inoltre, è emerso che i clienti oltre ad acquistare gli stupefacenti avevano anche la possibilità di consumarli direttamente all'interno della casa. Oltre alla droga, gli agenti hanno trovato anche una costosa bici elettrica di dubbia provenienza sulla quale sono in corso ulteriori accertamenti. Per entrambi gli stranieri sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio e, per quello risultato risiedere nell'appartamento, si è aggiunta anche quella di ricettazione per la bicicletta. Dopo una notte in camera di sicurezza, gli spacciatori sono stati processati per direttissima.