Centrato l'ennesimo 5 al SuperEnalotto. "Oggi è un lunedì fortunato, vinti 40 mila euro"

E’ un cittadino di Santarcangelo. E questa mattina (lunedì 7 novembre) si è presentato con il suo tagliando vincente direttamente in tabaccheria. E’ un lunedì 7 novembre decisamente di festa per un cliente abituale della Tabaccheria Lucidi di via Ugo Bassi, dove è stato centrato l’ennesimo 5 al SuperEnalotto. Il Riminese continua imperterrito a sfiorare lo storico 6, questa volta accade a Santarcangelo. E’ ormai da mesi che il Riminese continua a fatturare migliaia e migliaia di euro di vincite. Senza però raggiungere il bottino pieno.

L’Emilia Romagna va così nuovamente a segno con il SuperEnalotto: nel concorso del 5 novembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” del valore di 40.350,77 euro. La giocata vincente è stata convalidata nella tabaccheria di via Ugo Bassi 13 a Santarcangelo di Romagna, in provincia di Rimini. Il Jackpot, intanto, continua a salire arrivando a toccare i 302,5 milioni di euro – record per il gioco - che saranno in palio nella prossima estrazione. L'ultima sestina vincente è arrivata il 22 maggio 2021, con i 156,2 milioni di euro finiti a Montappone, mentre in Emilia Romagna l’ultimo Jackpot centrato risale a settembre 2019, con i 66,3 milioni finiti a Montechiarugolo, in provincia di Parma.

“Il vincitore è un residente di Santarcangelo che conosciamo molto bene – raccontano dalla Tabaccheria Lucidi -, è un cliente abituale, è arrivato per fare subito la fotocopia del fortunato tagliando. Di sicuro è stato un lunedì di festa. Ma già in passato presso la nostra ricevitoria abbiamo vissuto numerose vincite”.