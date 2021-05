Centri commerciali ancora chiusi nei weekend: la protesta dei lavoratori

Dopo la retromarcia del Governo che ha visto la cancellazione della riapertura nei weekend dei centri commerciali, inizialmente prevista per il 15 maggio 2021, il CNCC - Consiglio Nazionale dei Centri Commerciali ha deciso di dare un forte segnale per promuoverne la riapertura. Per questo è stata indetta una manifestazione all’interno di tutti i centri commerciali, per il giorno martedì 11 maggio alle ore 11.00, a cui aderisce anche Le Befane Shopping Centre di Rimini. Per alcuni minuti - dalle 11.00 in poi - tutte le attività abbasseranno a metà le serrande e si fermerà il lavoro. Il personale incrocerà le braccia mentre nello stesso momento verrà data lettura di un comunicato condiviso in tutta Italia.

"Ribadisco - sottolinea Massimo Bobbo, direttore Le Befane Shopping Centre - che siamo rimasti spiazzati e delusi dalla retromarcia sulla possibilità di riaprire tutti i centri commerciali e assimilati nei festivi e prefestivi. Oltre al danno economico per il perdurare di questa situazione, si rischia di sovraffollare i centri storici. I centri commerciali sono luoghi sicuri perchè essendo delimitati sono più facilmente controllabili: a Le Befane spendiamo decine e decine di migliaia di euro per sanificare ogni mattina ambienti e arredi, mettiamo a disposizione ettolitri di gel sanificante e abbiamo rinforzato il personale per controllare chi trasgredisce le regola base a garanzia del contenimento della pandemia. Nel centro commerciale lavorano oltre 1.000 persone, necessarie a coprire i turni includendo i fine settimana: se questa situazione dovesse perdurare, purtroppo molti saranno in esubero. Ci auguriamo quindi che questa dimostrazione a livello nazionale, atta a sensibilizzare sul tema, venga presa in considerazione da chi deve decidere".