Centri estivi, pubblicato il bando per i bimbi dai 3 ai 6 anni. Tutte le informazioni per le domande

Con la pubblicazione del bando, si sono aperti anche i termini per presentare le domande – ci sarà tempo fino il 18 maggio - ai centri estivi 2023 per i bimbi dai 3 ai 6 anni, nei mesi di luglio e agosto. La frequenza è riservata a bambini di 3-6 anni, compresi i bambini che compiono i tre anni entro il 3 luglio 2023, residenti e non nel Comune di Rimini (nati negli anni 2017-2018-2019 e dal 01/01/2020 al 03/07/2020). Il bando e i modelli per la compilazione della domanda sono reperibili sul sito del Comune di Rimini.

Il periodo di apertura va dal 3 luglio 2023 al 31 agosto 2023, presso i seguenti plessi: Galeone – Via Sacramora 38 – Viserba (per un massimo di 75 posti), Volo - Via G. Ferraris 25 – Rimini (per un massimo di 75 posti), Margherite - via Losanna 16 – Miramare (per un massimo di 50 posti). Le sezioni estive funzioneranno dal lunedì al sabato indicativamente dalle 8 alle 16.

Come fare domanda

La domanda dovrà essere presentata dal 02/05/2023 al 18/05/2023 con le seguenti modalità: - online sul portale dei Servizi Educativi tramite SPID: Accedi tramite FedERa (lepida.it) - Presso l’Ufficio Iscrizioni esclusivamente su appuntamento: Per prenotare l’appuntamento, necessario per consegnare la domanda cartacea, collegarsi al seguente link https:// prenotazioni.comune.rimini.it

Cosa serve

Per presentare domanda di iscrizione sono richiesti i seguenti dati: dati anagrafici dei genitori e del minore per il quale si presenta la domanda, dati relativi alla situazione occupazionale dei genitori, informazioni relative al nucleo familiare (presenza di altri figli, situazioni di invalidità, ecc), una casella attiva di posta elettronica ordinaria (e-mail).

Si invita a fare particolare attenzione alla lettura del bando e dei criteri di accesso perché indicano i riferimenti utili per la corretta compilazione della domanda. Si ricorda inoltre che nella domanda è possibile indicare da una a due scuole in ordine di preferenza, e che il rifiuto di una delle scuole richieste comporta la decadenza dalla graduatoria.