Centri estivi, arriva un tesoretto da Roma di oltre 330 mila euro. Un aiuto a favore delle famiglie

“Entro fine agosto, come lo scorso anno, verranno assegnati ai Comuni italiani i 58 milioni di euro stanziati dal Governo per sostenere gli enti locali, e di conseguenza le famiglie, nell’organizzazione dei centri estivi. In Emilia-Romagna, nel complesso, arriveranno entro fine agosto 4,2 milioni di euro. E, nello specifico, ai comuni della provincia di Rimini, spettano 331 mila euro". Lo comunica il deputato emiliano-romagnolo Marco Di Maio.

"La misura - prosegue il deputato -, pensata e voluta dalla ministra della Famiglia Elena Bonetti, conferma il valore sociale ed educativo delle attività organizzate dagli enti e dalle associazioni nel periodo estivo. Non si tratta solo di un servizio di aiuto alle famiglie, ma di un vero e proprio pilastro per l’inserimento dei ragazzi e ragazze nella comunità”.

“Ringrazio ancora una volta la ministra Elena Bonetti per l’attenzione e la determinazione dimostrata nel portare avanti iniziative di concreto sostegno alle famiglie, la cui approvazione non era affatto scontata – aggiunge Marco Di Maio -. Per ottenere questo risultato, infatti, ha scelto di utilizzare tutte le risorse che il suo Dipartimento aveva a disposizione per questa finalità. I contributi sono destinati alle attività svolte da giugno a fine dicembre, anche in modo retroattivo, e potranno essere erogati direttamente dal Comune agli organizzatori o alle famiglie per abbassare i costi di partecipazione" conclude.

Di seguito il dettaglio dei contributi assegnati ai Comuni e alle famiglie della provincia di Rimini: Bellaria-Igea Marina 20.212,59 euro; Cattolica 14.584,80; Coriano 10.855,84; Gemmano 1.011,88; Misano Adriatico 14.341,20; Mondaino 1.143,05; Montefiore Conca 2.386,04; Montegridolfo 1.011,88; Morciano di Romagna 7.639,06; Riccione 31.624,34; Rimini 144.842,35; Saludecio 2.848,25; San Clemente 6.839,55; San Giovanni in Marignano 9.887,68; Santarcangelo di Romagna 22.923,43; Verucchio 10.955,78; Casteldelci 293,57; Maiolo 712,06; Novafeltria 6.464,78; Pennabilli 1.998,77; San Leo 2.979,42; Sant'Agata Feltria 1.411,63; Talamello 1.036,86; Poggio Torriana 5.746,47; Montescudo-Monte Colombo 8.063,80.