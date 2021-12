Centri estivi, arriva il tesoretto per aiutare tutte le famiglie

Un prelevamento dal fondo di riserva per chiudere il cerchio con risorse proprie e consentire a tutte le famiglie aventi diritto di abbattere le rette per i Centri Estivi. Lo ha annunciato martedì sera in consiglio comunale la sindaca Stefania Sabba, ricostruendo in apertura di seduta l’iter che ha portato a riconoscere un aiuto economico all’intera platea dei richiedenti.

“La Regione Emilia Romagna aveva riconosciuto un contributo Conciliazione vita-lavoro di 14.150 euro e avevano partecipato al relativo bando ben 83 bambini. Con questa prima tranche si era però riusciti a sostenere 45 nuclei, mentre ne rimanevano esclusi 38. Nei mesi a seguire, il Ministero della Salute e delle Pari Opportunità e Famiglia ha poi messo a disposizione un ulteriore contributo di 24 mila euro, in parte utilizzato per lo scorrimento della graduatoria e a sua volta implementato con risorse proprie comunali prelevate dal fondo di riserva che oggi ci rendono quindi in grado di coprire tutte 83 le richieste di aiuto per abbattere le rette” annuncia la prima cittadina Stefania Sabba.