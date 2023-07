Centro civico di San Bartolo, la gestione triennale affidata all’associazione “Men on the Moon”

Sarà l’associazione di promozione sociale “Men on the Moon” a gestire il Centro civico di via Marino della Pasqua a San Bartolo per il prossimo triennio: dopo la chiusura dell’avviso pubblico riservato agli enti del terzo settore nello scorso mese di giugno, nei giorni scorsi la rappresentante legale dell’associazione Barbara Poggipollini e il dirigente comunale Enrico Giovanardi hanno firmato la convenzione per l’utilizzo dell’immobile alla presenza della sindaca Alice Parma e dell’assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi.

La nuova gestione, in linea con le precedenti, dovrà favorire l'aggregazione della cittadinanza mettendo a disposizione uno spazio che consenta l’esercizio di attività sociali, culturali e ricreative a gruppi di cittadini associati e non, con particolare attenzione per le associazioni che non dispongono di locali nei quali stabilire la propria sede legale.

Il gestore potrà incassare da soggetti e gruppi autorizzati a utilizzare lo spazio le tariffe stabilite dal Comune – ridotte del 50% per le associazioni di volontariato – con la possibilità di concedere i locali per eventi come feste di compleanno per bambini nei giorni non impegnati. L'Amministrazione comunale si riserva invece l'utilizzo a titolo gratuito dell’immobile per attività istituzionali fino a 250 ore annue.

Non è previsto alcun contributo da parte del Comune né canone di concessione a carico dell’aggiudicatario. Le utenze – oltre a eventuali lavori di manutenzione ordinaria e allestimento dei locali – saranno a carico del gestore, mentre all’Amministrazione comunale restano in capo gli interventi straordinari.

“La nuova gestione dovrà ripartire dalla continuità con la precedente, che ha saputo rappresentare un punto di riferimento per tante realtà attive sul territorio” dichiarano la sindaca Alice Parma e l’assessore Danilo Rinaldi. “Come richiesto dal bando, tuttavia, nel corso del triennio attuale il Centro civico dovrà diventare una vera e propria ‘Casa delle associazioni’ di Santarcangelo, per sostenere in particolare quelle che non hanno una sede dove svolgere la propria attività, che potranno utilizzare gratuitamente i locali di San Bartolo una sera al mese. L’auspicio è quello di una collaborazione sempre più ampia tra Amministrazione comunale, terzo settore e mondo del volontariato – concludono sindaca e assessore – che rappresentano un valore inestimabile per la collettività di Santarcangelo”.