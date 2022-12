Al centro commerciale arriva un Babbo Natale gigante costruito con i Lego

Taglio del nastro a Le Befane Shopping Centre di Rimini per il Villaggio di Babbo Natale. Uno spazio colorato e stimolante dedicato ai bambini dai 4 ai 12 anni che, in vista del Natale e delle prossime festività, desiderano partecipare a laboratori speciali assieme alle aiutanti di Babbo Natale.

Nei giorni 3, 4, 8, 10, 11, 17, 18, 22, 23, 30 dicembre dalle 15.30 alle 18.30 in piazza Zara i più piccoli potranno dedicarsi con passione a momenti di gioco e divertimento, utilizzando gli strumenti 'magici' più importanti che ciascuno ha a disposizione: la propria fantasia e le proprie mani. Tutti i lavoretti e le decorazioni 'nataliziose' realizzati durante il laboratorio potranno essere portati a casa dai partecipanti. I laboratori sono gratuiti previa prenotazione. Tutti i partecipanti riceveranno in dono una renna di peluche.

Babbo Natale in Lego

Ma ad attendere tutti i visitatori de Le Befane Shopping Centre di Rimini durante il mese di dicembre è anche un Babbo Natale Lego a grandezza naturale, disponibile per selfie e storie. In particolare nei giorni 4, 8, 11, 18, 23 dicembre dalle 16 alle 18 sarà possibile farsi scattare una foto istantanea per avere subito in omaggio un ricordo stampato nella cornice Lego.

Canta e balla con Lucilla

Oltre 200 mila followers su YouTube, più di 17mila su Facebook e più di 12mila su Instagram. Lucilla - "sono Lucilla, vengo dal Sole, ed ogni tanto arrivo sulla Terra per far divertire tutti i bambini!" recitano i suoi profili social - popolarissima star del Web famosa per le sue canzoni e i suoi balli, sarà a Le Befane Shopping Centre di Rimini l'ultimo giorno dell'anno, sabato 31 dicembre 2022 alle 15.00, per uno show gratuito all'insegna del divertimento e della simpatia.