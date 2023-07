Al centro commerciale con il bus navetta gratuito, servizio con partenza da Rivabella e Cattolica

Da sabato 15 luglio 2023 è ripartito il servizio di Bus Navetta gratuito per raggiungere Le Befane Shopping Centre di Rimini, con mezzi in partenza da sud (Cattolica) e da nord (Rivabella). Messo a disposizione dal Centro commerciale, anche quest'anno l'importante collegamento tanto atteso dalla clientela e dai turisti si rinnova e sarà operativo fino a domenica 27 agosto 2023, utile per raggiungere comodamente il centro commerciale riminese.

Le tratte vanno da Rivabella a Le Befane e da Cattolica al Centro commerciale, e viceversa. Rivabella (fermata 12): prima corsa ore 9.30, ultima ore 18.15. Rientro: prima corsa ore 10.15, ultima ore 19.00. Cattolica (parco "Le Navi", fermata 71): prima corsa ore 9.30, ultima ore 17.30. Rientro: prima corsa ore 12.30, ultima ore 19.30.