Il centro commerciale 'omaggia' il Tour de France con luci e flash mob in giallo

Tutti in giallo in onore dello storico passaggio riminese della Grand Boucle. In attesa di vedere sfrecciare sabato, 29 giugno, (il passaggio previsto avverrà attorno alle 17.30) tanti straordinari campioni, come Tadej Pogačar, sulle strade del territorio, anche Le Befane Shopping Centre di Rimini omaggia la prima tappa - da Firenze a Rimini - del Tour de France, una delle grandi corse a tappe del ciclismo internazionale, all'insegna del colore giallo.

Già da diversi giorni infatti i corridoi della galleria del centro commerciale e le luci esterne si sono tinte di giallo, mentre ieri pomeriggio un flash mob, realizzato dai ballerini di InDanza Show Academy, ha dato vita alla scritta Rimini all'esterno delle Befane, composta da ombrelli gialli, fotografati dall'alto con un drone.