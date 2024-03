Il centro commerciale e Unicef insieme per beneficenza, nuova vita per i giocattoli usati

Il gioco è bello se dura... tanto. Le Befane Shopping Centre di Rimini, in collaborazione con il Comitato Unicef cittadino, presenta 'Toys Care', un progetto speciale grazie al quale i giocattoli usati e magari dimenticati in un angolo o in qualche scatolone, possono riprendere vita e diventare di nuovo importanti per qualcuno.

Da lunedì 11 a venerdì 29 marzo 2024 in piazza Zara è stata infatti predisposta un’area dedicata alla raccolta di giocattoli usati - attiva dalle 16 alle 18 nei feriali e dalle 15 alle 19 il sabato e la domenica - a cui tutti possono partecipare: i giochi donati saranno ripristinati, aggiustati e poi donati ai bambini meno fortunati. Non solo: il 16, 17, 23, 24, e 29 marzo, dalle 15.00 alle 19.00, saranno allestiti dei laboratori creativi e divertenti per insegnare ai più piccoli a rimettere in sesto i propri giocattoli e imparare a riciclare. Per iscrizioni: prenotazioni al numero WhatsApp 351 8229963 o presso l'Infopoint delle Befane.

Sabato 16 e domenica 17 marzo 2024 saranno organizzati inoltre laboratori speciali dedicati alla Festa del papà, utilizzando materiali di riuso come legno e stoffe. Infine, sabato 30 marzo 2024, grande party finale in compagnia della Pimpa, per ringraziare tutti i partecipanti e chiudere 'con il cuore' questa iniziativa speciale.

"Con 'Toys Care' - sottolinea Massimo Bobbo, direttore Le Befane Shopping Centre - desideriamo diffondere gioia e felicità ai bambini che ne hanno più bisogno, attraverso un'iniziativa che coinvolge altri bambini, rendendoli protagonisti di un bellissimo gesto di beneficenza. Ringaziamo il Comitato Unicef di Rimini per la collaborazione e la disponibilità, e per il loro impegno quotidiano per fare la differenza nella vita di tanti bambini".