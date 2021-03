Centro estetico aperto in zona rossa, i carabinieri fanno chiudere il locale

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione di Santarcangelo sono intervenuti in un centro estetico che, nonostante le normative anti-covid della zona rossa, era aperto. Al suo interno, oltre ai dipendenti, i militari dell'Arma hanno trovato anche tre clienti intenti a usufruire dei trattamenti estetici. Al termine degli accertamenti, i presenti sono stati sanzionati con un verbale da 400 euro per l'inosservanza delle norme anti-contagio e la titolare è stata segnalata per la sanzione accessoria della sospensione della licenza dell’attività.