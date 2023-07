Il Centro per le Famiglie di Rimini preso come modello virtuoso dagli altri Centri d’Italia

Il bagaglio di know how e di esperienze maturato in questi anni di attività dal Centro per le Famiglie di Rimini fungerà da stimolo ed esempio virtuoso per gli altri Centri dello Stivale sul tema dei servizi di informazione e orientamento delle famiglie.

Un’iniziativa di trasferimento di conoscenze tra operatori che si inserisce nell’ambito del progetto Pon Inclusione “supporto per lo sviluppo dei centri per le famiglie – scambio e promozione di buone pratiche tramite gemellaggi tra Regioni” promosso dal Dipartimento delle Politiche familiari con la Regione Emilia-Romagna per potenziare e dare maggiore centralità ai Centri per le Famiglie italiani.

Un progetto che si è articolato in una serie di incontri tra i referenti del Centro per le Famiglie e quelli dei Centri ubicati nelle Regioni facenti parte del gemellaggio, ovvero la Basilicata, la Liguria e la Toscana.

L’Emilia-Romagna, forte della sua storia e lavoro di qualità sui Centri per le famiglie, è stata individuata infatti come regione ‘cedente’ di buone prassi per il supporto alle competenze degli operatori interessati e, al suo interno, è stato scelto proprio il Centro di Rimini per farsi ‘ambasciatore’ e ‘portavoce’ di questo patrimonio conoscitivo.

“Un’esperienza stimolante, arricchente che ci ha visto impegnati in tre appuntamenti per parlare di quello che abbiamo realizzato come centro in questi anni e confrontarci con un parterre di colleghi e operatori su modelli positivi da condividere - è il commento di Elena Nati, pedagogista coordinatrice dell’area famiglia del Centro riminese -. L’obiettivo è radicare sempre di più sul territorio nazionale e locale i Centri per le Famiglie perché costituiscano un punto di riferimento per le comunità cittadine e siano capaci di rinnovarsi costantemente, in linea anche ai mutamenti sociali e familiari del tempo. Per questo è importante avere dei momenti di incontro come questi, per ragionare insieme su modalità di supporto, informazione e aiuto innovative”.

“Il fatto che il Centro per le Famiglie sia stato preso come ‘modello’ dalla Regione Emilia-Romagna conferma ancora una volta la professionalità e l’impegno profuso degli operatori di questo importante servizio a cui va la mia gratitudine e stima - dichiara l’Assessore alla Poltiche alla Protezione sociale del Comune di Rimini, Kristian Gianfreda –. Una squadra di esperti che lavora tutti i giorni in stretto contatto i genitori, i ragazzi e i bambini per accompagnarli a superare difficoltà, per garantirgli le migliori formule di sostegno e per metterli a conoscenza dell’ampia rete di attività promosse dall’amministrazione in materia di famiglie”.

“Proteggere e sostenere le famiglie – continua Gianfreda - è un’attività fondamentale delle politiche del nostro territorio, un’ossatura insostituibile della rete sociale”.