Al Centro giovani un laboratorio di danza terapia rivolto alle future mamme

Il laboratorio gravidanza e paneuritmia, Pratiche di Movimento Armonico, si rivolge alle giovani mamme in stato di gravidanza e si svolge al centro giovani White Rabbit da gennaio, grazie alla proposta di Alternoteca aps, con il sostegno e il patrocinio del Comune di San Giovanni in Marignano, all’interno del progetto di prevenzione e benessere psico-fisico promosso per questa utenza. Il laboratorio ha cadenza settimanale, di lunedì sera dalle ore 18,30 e propone delle esperienze e pratiche di movimento dolce della paneuritmia, una danza sacro simbolica bulgara, adatta e praticabile a tutte le mamme partecipanti. Questi incontri rientrano nella disciplina della danza movimento terapia e sono condotte da Ilaria Conti, esperta di tecniche corporee e laureanda presso il Centro Toscano di Arte e Danzamovimentoterapia di Firenze.

Con questo laboratorio le donne prendono consapevolezza del loro bambino che cresce, si muove ed interagisce con il loro mondo, in una danza di contatto unica ed ancestrale. Con la pratica di queste tecniche corporee integrate alla danza movimento terapia, si riscontra un benessere a doppia valenza, ovvero sullo stato fisico, migliora il tono muscolare, armonizza il corpo, migliora la circolazione sanguigna e la respirazione. Sul piano psico-emotivo, invece, allenta le tensioni, le paure del parto e i lievi stati di stress ed ansia. Attraverso la musica composta dai maestri della disciplina, l’uso della danza e delle arti-terapia, il percorso mira a sviluppare una maggiore consapevolezza del corpo, un ascolto interiore facilitato ed intimo con il bambino e un’armonizzazione della persona.

Afferma Ilaria Conti: “La Danzaterapia ha lo scopo di offrire alla persona la possibilità di trovare quel personale linguaggio espressivo che potrebbe contribuire a guidarla e a sostenerla nel suo più ampio processo di autoconoscenza, di sviluppo e di ricerca del benessere. La danza è uno dei più alti linguaggi espressivi che permette di raggiungere quella totale integrità personale che tanto cerchiamo per vivere in armonia con noi stessi e con il mondo e che può realizzarsi solo grazie ad una piena unità tra corpo, mente e spirito. Ho avuto modo di constatare personalmente come la Paneuritmia sia un valido sostegno al mantenimento di un buon stato di salute psico-fisica e nel caso di applicazione per le donne incinte, aumenta la flessibilità, la concentrazione, la potenza del corpo e la buona crescita del feto”.

Afferma l’Amministrazione comunale: “Questo ulteriore progetto abilitato al centro giovani grazie al bando Politiche Giovani predisposto per il 2021/2022 permette di arricchire ulteriormente la proposta formativa ed aggregativa all’interno del Centro Giovani garantendo proposte ed opportunità che mirano al benessere della popolazione nei vari aspetti e fasi della vita”.

Il laboratorio è attivo fino a maggio 2022. Sono disponibili ancora alcuni posti per partecipare gratuitamente (con Green Pass) prenotando ad Alternoteca aps: 328.1144500 (su whatsapp).