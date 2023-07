Il centro sinistra al contrattacco, ricorso al Consiglio di Stato. "Sospensiva subito e torniamo in Comune"

Un ricorso di 22 pagine. Presentato dallo Studio Legale Sandulli, Battini e Cimino. Dopo la sentenza dello scorso 14 giugno con cui il Tar dell’Emilia Romagna ha annullato le elezioni amministrative, la coalizione che ha sostenuto la sindaca Daniela Angelini passa alla controffensiva. Nella giornata di mercoledì (5 luglio), a due passi dalla spiaggia riccionese, è stato illustrato il percorso intrapreso e che porterà alla richiesta di sospensiva immediata in attesa della sentenza con cui sarà poi chiamato a esprimersi il Consiglio di Stato. Alle amministrative del 2022 il centrosinistra aveva vinto al primo turno, senza passare dal ballottaggio, con uno scarto di 2.074 voti rispetto al candidato del centrodestra Stefano Caldari.

“Ridiamo un governo alla città”

Daniela Angelini, sindaca fino alla nomina del commissario prefettizio, si presenta al tavolo forte di tutta la sua coalizione che la sosteneva in consiglio. “Il ricorso – va precisato, spiegano i portavoce in coro -, sarà tutto a carico nostro. E siamo stufi di leggere da alcune parti che la coalizione di centrosinistra non è coesa, siamo qui tutti uniti: ci possono essere state delle divergenze di natura squisitamente personale con alcuni rappresentanti ma non certo di natura politica”.

Dopo essere stata in municipio alla guida dell’amministrazione per un anno, Daniela Angelini fa valere le sue ragioni: “Abbiamo completato il percorso che porterà al ricorso al Consiglio Stato perché riteniamo quella del Tar una sentenza ingiusta, il tribunale si è limitato a considerare dei difetti e non è entrato nel merito del riconteggio delle schede. La vera vittima della situazione che si è venuta a creare è la città, noi invece siamo parte lesa. Per questo martedì abbiamo inoltrato la richiesta di sospensiva. Perché dobbiamo ridare quanto prima un governo alla nostra città fino al pronunciamento della sentenza”.

Al fianco dell’ormai ex sindaca interviene l’avvocato Marco De Pascale, anche lui in maggioranza a sostegno di Angelini: “Le civiche di minoranza hanno parlato di elezioni falsate e di vittoria col trucco, va specificato a chiare lettere che il Tar non ha minimamente accennato a brogli o trucchi di nessun tipo. E su questo punto non lasciamo scie di incertezza. Il Tar si è espresso indicando imperfezioni nei verbali sufficienti ad annullare la tornata elettorale. A nostro avviso il tribunale ha dato eccessivo rilievo ad alcuni verbali”.

Le argomentazioni in pillole

Le tre argomentazioni principali inserite nel ricorso della coalizione di centrosinistra vertono sui seguenti punti: “Il Tribunale amministrativo regionale dell’Emilia Romagna ha travisato la portata concreta delle irregolarità relazionate dalla Prefettura di Rimini. C’è piena corrispondenza tra il numero di votanti registrati e quello delle schede scrutinate”. E a seguire: “Smontata la questione della cosiddetta scheda ballerina, peraltro indicata solo quale semplice ipotesi – non provata – dallo stesso Tar: al momento della verifica del materiale di tutte le sezioni presso il seggio centrale, alla presenza del Giudice del Tribunale di Rimini, nessuna busta è risultata fuori posto come attestato dal verbale firmato dal magistrato stesso”. E infine “quanto all’apertura delle urne al termine delle operazioni di voto, ciò è stato verbalizzato regolarmente e fatto esclusivamente per verificare che non ci fossero stati errori di inserimento di schede dei cinque referendum nell’urna delle elezioni comunali”.