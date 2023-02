Centro sociale "Franchini", sale a 30mila euro il contributo annuo del Comune a sostegno dell’attività

Il contributo annuo dell’Amministrazione comunale al Centro sociale Franchini sale da 12mila a 30mila euro, arrivando a coprire per intero il costo per le spese d’affitto della sede di via Montevecchi. Lo ha stabilito nei giorni scorsi la Giunta, come misura di sostegno alle attività del Centro sociale e più in generale alle politiche ricreative e di socializzazione per la terza età. “L’incremento del contributo consentirà al Centro sociale Franchini di liberare una quota rilevante di risorse per sostenere le numerose attività realizzate per i soci e non solo, da ‘Anziani al mare’ al trasporto gratuito, dalle gite di gruppo all’attività motoria” dichiarano la sindaca Alice Parma e l’assessore ai Servizi sociali e welfare, Danilo Rinaldi. “Una scelta che da parte dell’Amministrazione comunale rappresenta quindi non soltanto un impegno finanziario, ma rispecchia la volontà precisa di sostenere concretamente le politiche per la terza età a Santarcangelo, realizzate anche grazie all’impegno dei volontari del Centro e del presidente Giorgio Pecci, che cogliamo l’occasione per ringraziare sentitamente”.



Nel 2022 le attività del Centro sociale Franchini sono tornate a rappresentare un punto di riferimento per gli anziani di Santarcangelo e dei territori limitrofi, come dimostrano i numeri: a fronte di circa 350 iscritti, infatti, le attività più seguite – ovvero le serate danzanti – hanno registrato oltre 4mila presenze nell’arco dell’anno. Se in inverno queste si svolgono solo di sabato richiamando circa 50 persone, in estate le serate raddoppiano – giovedì e sabato – con circa 70 presenze medie, grazie alla grande terrazza della sede di via Montevecchi e alla contestuale chiusura di altri centri anziani della zona. Tutto l’anno, inoltre, l’ultimo sabato del mese il ballo è preceduto da una cena, alla quale partecipano mediamente 100-110 persone. Un’altra iniziativa di richiamo del periodo estivo è “Anziani al mare” – che nel 2022 ha coinvolto 120 persone, di cui 77 santarcangiolesi – seguita in autunno da “Anziani alle terme”, anch’essa organizzata in collaborazione con il Comune e il Circolo anziani “Il percorso” di Poggio Torriana, che alla prima edizione ha visto la partecipazione di 35 iscritti.





L’attività motoria è un altro servizio molto apprezzato tra soci e utenti del Centro sociale Franchini: ai corsi di ginnastica dolce in particolare hanno partecipato circa 150 persone, suddivise in corsi da 20 persone ciascuno a cadenza bisettimanale. Diversi anche i viaggi di gruppo organizzati dal Centro: cinque gite di un giorno in diverse località dell’Emilia-Romagna o delle regioni vicine, oltre a una vera e propria vacanza in montagna a Prica (Lombardia) con una cinquantina di partecipanti, che verrà replicata quest’anno a Moena (Trentino Alto-Adige). Fa capo al Centro sociale Franchini anche la gestione dei 18 orti sociali presenti al parco dei Cappuccini lungo via Pozzo lungo: attualmente tutti gli appezzamenti sono assegnati, ma in generale il servizio riscontra costantemente la piena partecipazione grazie a una rotazione che consente di far fronte alle nuove richieste senza lasciare orti non coltivati. Non mancano infine le nuove iniziative per il 2023: proprio a febbraio, tutti i martedì, sono in partenza le serate di burraco, a ulteriore dimostrazione della vitalità del Centro sociale Franchini, un luogo di condivisione e socialità sempre aperto all’adesione di nuovi associati e volontari.