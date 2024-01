Centro storico, rinnovata l’assegnazione degli stalli riservati ai residenti delle ztl C e D

Rinnovata anche per la prima metà del 2024 l’assegnazione degli stalli riservati ai residenti delle zone a traffico limitato C e D in alcuni parcheggi del centro storico. La misura, introdotta negli scorsi anni per i residenti della ztl C, era stata ampliata sperimentalmente a novembre 2023 per comprendere anche la ztl D. Oltre a prorogare quest’ultimo provvedimento, la nuova ordinanza conferma le aree di sosta interessate: ai residenti delle due ztl vengono riservati 16 posti auto nel parcheggio di via De Bosis, mentre i 12 stalli ai Cappuccini e quelli liberi in via Ruggeri restano ancora destinati esclusivamente ai residenti della ztl C.



“La nuova ordinanza rappresenta il consolidamento di una misura condivisa, a suo tempo, nell’ambito del forum per il centro storico, con l’obiettivo di conciliare al meglio le esigenze dei residenti e dei tanti fruitori che ogni giorno frequentano le vie del borgo - dichiarano la vice sindaca con delega alla Mobilità, Pamela Fussi, e l’assessore alle Politiche per la sicurezza, Filippo Sacchetti -. La proroga dell’ampliamento ai residenti della ztl D, inoltre, è il primo passo nella direzione indicata dalla mozione per il riordino dei parcheggi in zona a traffico limitato e la tutela del centro storico recentemente approvata dal Consiglio comunale”.