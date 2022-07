Cerca di depredare la tabaccheria, bloccato con lo zaino pieno di refurtiva

Ha cercato di ripulire la tabaccheria Pruccoli, a Marina Centro, rubando diversi accessori per cellulari ma il malvivente è stato sorpreso dall'addetta della vigilanza che ha dato l'allarme facendolo arrestare. A finire in manette un marocchino 27enne già noto alle forze dell'ordine che, intorno alla mezzanotte tra lunedì e martedì, è entrato nel negozio di viale Vespucci visibilmente ubriaco e ha iniziato a rovistare tra gli scaffali. Bloccato in un primo tempo dal proprietario, il malvivente ha riconsegnato parte della refurtiva per poi fuggire ma è stato inseguito dalla guardia giurata che ha indicato agli agenti della Volante tutte le sue mosse fino a quando è stato ammanettato. Perquisito, nel suo zaino è spuntata altra refurtiva per un valore di 71 euro. Arrestato e portato in Questura, a suo carico è risultato anche un ordine del Questore di Parma a lasciare il territorio italiano.