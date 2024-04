Cerca di rubare i monopattini ai bambini poi aggredisce un padre e gli agenti

Pomeriggio concitato, quello di martedì, sulla spiaggia di Rimini dove un malvivente ha cercato di rubare i monopattini a dei bambini per poi aggredire un padre e gli agenti della Volante intervenuti sul posto. L'allarme è partito intorno alle 14.30 quando, da uno stabilimento balneare, è stato segnalato un tafferuglio con la pattuglia della Questura che si è precipitata sul posto. Al loro arrivo hanno trovato il malvivente, un cittadino straniero, che aveva afferrato il monopattino e urlando minacciava il padre di due bambini. Alla vista delle divise il ladro ha abbandonato il maltolto per poi cercare di allontanarsi ma, la fuga, è stata bloccato dal personale della Polizia di Stato. Mentre gli agenti cercavano di ricostruire quanto accaduto, un testimone ha raccontato di come il malvivente avesse afferrato il monopattino strappandolo al piccolo per poi aggredire il genitore del bambino intervenuto per riprenderselo.

Vistosi alle strette, il ladro ha nuovamente tentato di scappare aggredendo gli agenti colpendone uno alla spalle e raggiungendone un altro con un calcio. Bloccato, non senza fatica è stato possibile caricare l'esagitato sulla Volante con l'uomo che ha continuato a prendere a calci la carrozzeria. Portato in Questura, una volta negli uffici di piazzale Bornaccini è stato arrestato per rapina impropria, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. Dopo una notte in camera di sicurezza, il malvivente è stato processato per direttissima mercoledì mattina.