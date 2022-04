Cerca di rubare le bottiglie d'acqua, ladro muore schiacciato dai bancali che gli crollano addosso

Si è concluso in maniera tragica il furto di alcune confezioni d'acqua, lasciate all'esterno di un supermercato, con il malvivente che si è visto crollare addosso i bancali ed è morto schiacciato dalle confezioni. Il dramma è stato scoperto nel pomeriggio di martedì quando gli addetti del Conad, all'interno del centro commerciale "Diamante" di via Ravel a Cattolica hanno trovato il corpo senza vita del ladro e hanno dato l'allarme. Dalle prime ricostruzioni pare che la vittima, sulla cui identità gli inquirenti tengono il massimo risebo, abbia agito nella notte tra luendì e martedì approfittando dei bancali lasciati all'esterno del supermercato. L'uomo si sarebbe arrampicato per rubare le confezioni ma, all'improvviso, i bancali si sarebbero rovesciati tragolgendolo e schiacciandolo a morte. Solo nel pomeriggio gli addetti del negozio si sarebbero accorti della presenza del cadavere e hanno dato l'allarme facendo intervenire i carabinieri che hanno provveduto ai rilievi di rito e ad avisare il magistrato di turno.

