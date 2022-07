Cerca di strangolare la moglie e poi la prende a frustate, marito violento cacciato di casa

Secondo l'accusa ha tentanto di soffocare la moglie per ben due volte per poi picchiarla fino a costringerla a fuggire di casa. Ora il marito violento, un 76enne già noto alle forze dell'ordine, deve lasciare l'abitazione coniugale e dovrà restare a 500 metri di distanza dalla coniuge e dai luoghi da lei frequentati. A stabilirlo è stato il gip del Tribunale di Rimini in seguito alla denuncia sporta dalla vittima che ha raccontato un escalation di violenze nei suoi confronti. Le vessazioni sarebbero iniziate lo scorso marzo quando l'uomo, senza motivi apparenti, aveva aggredito la moglie. Secondo quanto denunciato dalla vittima, lei era in uno stato di prostrazione per un improvviso lutto famigliare e il 76enne in preda a un raptus le avrebbe stretto una cinghia al collo cercando di strangolarla. Solo per un caso fortuito la donna era riuscita a inserire una mano tra il cappio e il collo e, con un calcio, ad allontanare il marito. L'uomo era però tornato alla carica alcuni giorni dopo e, questa volta con un cuscino premuto sulla faccia di lei, aveva nuovamente tentato di soffocarla. Il racconto della vittima è proseguito con un'aggressione, avvenuta il 27 giugno, con il marito che aveva iniziato a picchiarla senza motivo tanto da farla cadere a terra e costretta a fuggire in strada dove era proseguito il pestaggio, In quella occasione la signora era stata costretta a ricorrere alle cure del pronto soccorso da dove era stata poi dimessa con una prognosi di 5 giorni per poi recarsi dai carabinieri a sporgere denuncia. L’ultimo pestaggio sarebbe avvenuto ai primi di luglio e, questa volta, la prognosi era salita a 15 giorni dopo che il marito aveva infierito su di lei con un calzascarpe e presa a frustate con la cintura.