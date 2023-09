Cercano di accoltellarsi durante la distribuzione dei pasti ai senzatetto, intervengono i militari dell'esercito

L'intervento di una pattuglia dell'esercito, impegnata nell'operazione "Strade sicure", ha evitato il peggio nella serata di venerdì quando due nordafricani hanno tentato di accoltellarsi. La zuffa è scoppiata intorno alle 21.30 nel piazzale del capolinea del Metromare, alla stazione ferroviaria di Rimini, dove era in corso la distribuzione dei pasti caldi ai senzatetto da parte dei volontari della Croce Rossa. All'improvviso i due stranieri hanno iniziato a litigare furiosamente e, una di questi, ha estratto un coltello cercando di colpire l'avversario. Le urla hanno attirato l'attenzione dei militari che si sono precipitati sul posto. Il personale dell'operazione "Strade sicure" è riuscito ad isolare il nordafricano armato che, vistosi braccato, ha obbedito all'ordine di gettare la lama. Nel frattempo sul posto è accorsa una pattuglia delle Volanti con gli agenti che hanno ammanettato l'esagitato per poi portarlo in Questura dove è stato denunciato a piede libero per porto di arma da taglio.