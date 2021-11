"Cercasi personale solo italiano", l'annuncio su Facebook scatena il web

"Cercasi aiuto" e, dopo il numero di telefono, una postilla tra parentesi "Solo italiani". Un annuncio di ricerca di personale, apparso sulla pagina Facebook di un ristorante nel primo entroterra di Rimini, ha scatenato il popolo del web con una valanga di commenti negativi. Una scelta che ha costretto, in tutta fretta, il locale a cancellare il post incriminato per poi ripubblicarlo senza la precisazione ma, oramai, il danno era fatto. Una discriminazione che, però, ha attirato anche l'attenzione della Cgil che ha sottolineato come "Questo a dimostrazione che la mentalità xenofoba di qualche singolo individuo non è generalizzabile". Il sindacato, infatti, in una nota stampa ricorda che "Scrivere “Solo italiani”, a parte il giudizio negativo sociale e umano che scaturisce in chi legge, contravviene a talmente tanti articoli di legge, direttive internazionali e nazionali, circolari attuative da riempire interi volumi fino a giungere alla Costituzione Italiana".

"Fortunatamente - conclude la Cgil - la nostra comunità nazionale ed europea si fonda su principi, valori e leggi che ci pongono, almeno a livello giuridico, al riparo dalle discriminazioni sebbene permangano sacche di anacronistica resistenza xenofoba, razzista e in molti casi anche sessista che costringono a dover ribadire concetti fondamentali per un Paese che si consideri civile. Infine, questo post pubblicato dalla trattoria in questione su FB apre anche uno squarcio sul modo approssimativo e fuori dalle regole in cui nel nostro territorio tante imprese procedono nella ricerca del personale, vedi le infinite polemiche sorte nell’estate appena trascorsa sui lavoratori che non si trovano".