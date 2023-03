"Cercasi volontari per Rimini Rugby", l'associazione sportiva lancia un appello

Cercasi volontari per Rimini Rugby. L’associazione, punto di riferimento per la palla ovale a Rimini, apre a persone disponibili a impegnarsi e ricoprire diversi ruoli all’interno del club. Si cercano diverse figure per la segreteria, amministrazione, marketing, manutenzione degli impianti, accompagnamento degli atleti durante le gare e farebbe comodo anche una mano ai fornelli per i Terzi tempi, ovvero i dopopartita conviviali. L’appello è rivolto in particolare a chi ha maturato esperienza e ora desidera disporre del suo tempo per dare un contributo prezioso alla comunità. Nata dalla passione di persone che hanno deciso di investire il loro tempo libero per promuovere valori e cultura sportiva, Rimini Rugby si è imposta dal 2002 per serietà ed entusiasmo, conquistando il crescente interesse da parte dei giovani e delle loro famiglie.

Ora, per la società presieduta dal 24enne Andrea Bugli, il più giovane Presidente di Club in Italia, è tempo di un salto di qualità. I progetti e gli impegni costruiti stanno dando i loro frutti: il format “Rugby in Piazza” diventa una realtà che si giocherà in diverse città d’Italia (e che piace anche oltralpe), sono in arrivo club stranieri per tornei di beach rugby già da questa primavera, altri progetti sono ai nastri di partenza: insomma, si pensa in grande e si forma la squadra.

Un occhio di riguardo è rivolto ai pensionati. Spiega il perché Paolo Rambaldi, presidente onorario: “Il nostro obiettivo è creare un ambiente sano e accogliente per tutti. Crediamo che lo sport possa essere uno strumento di inclusione e coesione sociale importante. Chi ha lavorato nelle segreterie di hotel o aziende, chi ha insegnato educazione fisica nelle scuole e ora è in pensione, è un patrimonio prezioso. Queste persone portano valore, saggezza e un’immensa esperienza da condividere, quindi vanno valorizzate. Inoltre - prosegue Rambaldi - i senior sono forze della natura: stare in mezzo ai giovani, con un ruolo attivo, è uno scambio molto fruttuoso, sia per loro che per i ragazzi”.

I volontari riceveranno i benefici riservati ai tesserati ma la cosa più importante è che saranno parte di una squadra accogliente e di una famiglia sempre più larga. Chi fosse interessato a candidarsi, e chi vuole sapere di più, può contattare direttamente la società a questi numeri: 349 704 7465 (Paolo) - 331 129 8477 (Andrea) - 333 7412261 (Alipio)