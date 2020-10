Cerimonia in Quirinale per i due volontari della Croce rossa che si sono battuti contro il Covid

Il presidente Sergio Mattarella nella sua visita per il 2 giugno a Codogno aveva annunciato i 57 Cavalieri della Repubblica che sarebbero stati premiati in rappresentanza dell'impegno corale di tanti concittadini nel nome della soldiarietà e dei valori costituzionali. Tra loro il Presidente ha nominato anche il 35enne riccionese Marco Buono e la 42enne riminese Yvette Batantu Yanzege, originaria del Congo, entrambi volontari della Croce Rossa di Riccione che si sono battuti in prima linea contro il coronavirus, rispondendo subito all'appello lanciato dalla Lombardia e partendo dalla Perla Verde con l'ambulanza.

Martedì mattina, alle 11,25 in diretta su Rai1, Marco e Yvette saranno premiati da Mattarella con la consegna delle onorificenze Omri, conferite ai cittadini che si sono distinti nell'ambito della pandemia.

Tra i nuovi cavalieri ci sono anche infermieri, raider e una preside. Una onorificenza prestigiosa e ancora più significativa in questo difficile momento che sta attraversando il Paese.