Cerimonia per la consegna dei riconoscimenti al personale della Polizia di Stato

Mella giornata di giovedì presso la Sala del Giudizio del Museo di Città, il Prefetto e il Questore hanno consegnato i riconoscimenti al personale della Polizia di Stato. All'inizio della cerimonia, sia il Prefetto che il Questore hanno ringraziato il personale della Polizia di Stato che si adopera quotidianamente con continuità, professionalità e competenza al servizio della comunità.

Promozione per merito straordinario a

Dario ZAMMARCHI - Vice Sovrintendente

In servizio presso la Squadra Mobile della Questura

Promozione per merito straordinario con la seguente motivazione:

“Evidenziando eccezionali capacità professionali e straordinario intuito investigativo espletava una complessa e delicata attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di 4 cittadini stranieri, di cui tre minori, resisi responsabili di rapina continuata, lesioni aggravate e violenza sessuale di gruppo. Chiaro esempio di abnegazione e senso del dovere.”

Rimini, 3 settembre 2017.



Encomio solenne a

Luciano BAGLIONI - Sostituto Commissario Coordinatore

in quiescenza – già in servizio presso la Squadra Mobile della Questura

Encomio solenne con la seguente motivazione:

Evidenziando elevate capacità professionali e non comune determinazione operativa collaborava ad una complessa e delicata attività di polizia giudiziaria che si concludeva con l’arresto di 4 cittadini stranieri, di cui tre minori, resisi responsabili di rapina continuata, lesione aggravate e violenza sessuale di gruppo.”

Rimini, 3 settembre 2017.

Medaglia d’Oro al merito di servizio e Croce di bronzo per anzianità di servizio a

Raffaele SISCA – Vice Ispettore

Attualmente addetto alla tutela del Signor Prefetto



Croce d’Oro per anzianità di servizio a

Fabio CIMARELLI - Sovrintendente Capo

In servizio presso l’ Ufficio di Gabinetto della Questura



Croce d’Oro per anzianità di servizio

Eraldo LUNEDEI - Sovrintendente Capo

In servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura



Medaglia d’Oro al merito di servizio e Croce di bronzo per anzianità di servizio a

Romina BOCCI - Sovrintendente Capo

In servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura



Croce d’Argento per anzianità di servizio a

Barbara BIONDI Assistente Capo Coordinatore

In servizio presso il Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica della Questura



Medaglia d’Oro al merito di servizio e Croce di bronzo per anzianità di servizio a

Andrea BIONDI Assistente Capo Coordinatore

In servizio presso il Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica della Questura

Medaglia d’Oro al merito di servizio e Croce di bronzo per anzianità di servizio

Giuseppe SALAMINA - Assistente Capo a

In servizio presso il Gabinetto Provinciale Polizia Scientifica della Questura



Medaglia di Bronzo al merito di servizio a

Fabio GUARDATI - Assistente Capo

In servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura



Medaglia d’Argento al merito di servizio a

Francesco MOSCA - Assistente Capo

In servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura



Medaglia di bronzo al merito di servizio a

Domenica MONTELEONE - Assistente

In servizio presso l’Ufficio di Gabinetto della Questura



Il Vice Ispettore della Polizia di Stato Andrea Fabbrini ritira le onorificenze conferite a personale della Sezione di Polizia Stradale di Rimini non presente a questa cerimonia.



Medaglia d’oro al merito di servizio e Croce di bronzo per anzianità di servizio a

Massimiliano GORGOLINI - Assistente Capo



Medaglia di bronzo al merito di servizio e Croce di bronzo per anzianità di servizio a

Vito Dino SAVARELLI - Assistente Capo

In servizio presso il Distaccamento di Novafeltria



Medaglia di commiato a

Gianfranco Maria CILIO – Ispettore Superiore, già in servizio presso la SEZIONE DELLA POLIZIA STRADALE DI RIMINI

C- MEDAGLIE DI COMMIATO



1. Luciano BAGLIONI – Sostituto Commissario Coordinatore, già in servizio presso la Squadra Mobile della Questura



2. Massimo ZUENA - Ispettore Superiore, – già in servizio presso il Gabinetto Prov.le Polizia Scientifica della Questura.



3. Annamaria BELLINI - Ispettore Superiore, già in servizio presso l’ Ufficio Personale della Questura



4. Luciano BONANNI - Ispettore Superiore, già in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa della Questura



5. Antonio CANGIOTTI – Ispettore Superiore, già in servizio presso l’ Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura



6. Giambattista CARLUCCI - Sovrintendente Capo Coordinatore, già in servizio presso la l’Ufficio Tecnico Logistico della Questura



7. Maurizio Cosimo MARSEGLIA - Sovrintendente Capo Coordinatore, già in servizio presso l’ Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura



8. Donatello PETRONIO - Sovrintendente Capo Coordinatore, già in servizio presso la Squadra Mobile della Questura



9. Monica STAURENGHI – Sovrintendente Capo, già in servizio presso la Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura



10. Anna CIULLO – Sovrintendente, già in servizio presso l’Ufficio Prevenzione Generale Soccorso Pubblico della Questura



11. Elide ARMANNI - Vice Sovrintendente, già in servizio presso l’ Ufficio di Gabinetto della Questura, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Rimini



12. Francesco LODOVICHETTI – Assistente Capo Coordinatore, già in servizio presso l’Ufficio Tecnico Logistico della Questura



13. Daniele NIBALE - Assistente Capo Coordinatore, già in servizio presso l’Ufficio Polizia di Frontiera di Rimini