Al Cescot i corsi professionali per aprire bar e ristoranti in vista della nuova stagione estiva

Sono aperte le iscrizioni per il corso Cosab che permette di conseguire l'abilitazione in tempo per le aperture estive di tantissime attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche delivery o tramite distributore automatico. Come ad esempio bar e caffetterie, enoteche, ristoranti e pizzerie, rosticcerie, fast food, tavole calde, supermercati e minimarket, negozi di alimentari, negozi di prodotti per l'infanzia, rivendite di integratori alimentari e farmasanitarie.

“Il corso dura 100 ore - spiega Rosy Broccoli, formatrice del Cescot -, le video lezioni si svolgono la sera dalle 18,30 alle 21,30 per circa 2 mesi. Alla fine c’è un esame da sostenere, superato il quale si hanno tutti i requisiti per potersi iscrivere alla Camera di Commercio e aprire un locale. Con questo stesso corso inoltre si ottengono anche tutti gli attestati richiesti dalla normativa su igiene e sicurezza”.

E' possibile iscriversi al corso in partenza il 15 febbraio direttamente dal sito del Cescot www.cescot-rimini.com o in sede in via Clementini 31 a Rimini. Per maggiori informazioni si può contattare direttamente la referente del corso Rosy Broccoli (tel. 0541.441922), dalle 9 alle 13.