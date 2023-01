Scontri nel pre-partita, tifosi del Rimini presi a sprangate lungo la strada per Cesena

Momenti di alta tensione prima della partita Cesena-Rimini che, domenica pomeriggio, si disputa allo stadio "Manuzzi". Un violento scontro tra tifoserie avversarie si è registrato intorno a mezzogiorno sulla via Cesenatico all'altezza di Ponte Pietra. Secondo i primi riscontri alcuni supporter del Rimini, che invece di utilizzare la via Emilia per arrivare a Cesena hanno preso la Statale 16 Adriatica, erano in auto incappucciati e armati di bastoni e catene. Intercettati dai supporter del Cavalluccio, gli animi si sono surriscaldati e alla fine ne è nata una feroce rissa alla quale avrebbero partecipato almeno un centinaio di persone che si sono picchiate a sangue. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine in tenuta antisommossa per disperdere i partecipanti che, alla vista delle divise, sono fuggiti. Alcuni riminesi, rimasti feriti, sarebbero stati raccolti dai compagni e caricati sulle auto poi fuggite mentre altri sono scappati per i campi.