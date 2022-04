"Challenge Riccione": weekend di passione per gli automobilisti, le modifiche alla viabilità

Il Comune di Riccione rende noto alla cittadinanza le modifiche alla circolazione previste dal 30 aprile al primo maggio in occasione della manifestazione sportiva "Challenge Riccione".

SENSI UNICI IN ENTRATA E IN USCITA DALLA CITTA': su Viale Milano da viale Battisti fino, a viale San Martino circolazione consentita nella corsia lato monte per il traffico in direzione Rimini-Cattolica. Viale Torino da viale San Martino al viale San Gallo circolazione consentita nella corsia lato monte con direzione Rimini-Cattolica. Per il traffico proveniente da viale Da Verazzano, all'incrocio con la rotatoria delle Farfalle si potrà utilizzare il restante tratto solo in direzione sud. Per raggiungere il centro potranno essere percorsi i viali Vespucci, San Martino e Gramsci. I residenti e i non residenti (ma alloggiati in zona) e se diretti ai ristoranti potranno accedere in ingresso e in uscita dal sottopasso di viale Palermo e Michelangelo. Il viale San Gallo potrà essere percorso solo con direzione di marcia mare-monte. Viale Torino da viale San Gallo fino al confine con Misano, chiuso al traffico dalle 5 alle 15 del 30 aprile e dalle 5 alle 18 di domenica primo maggio. La zona di cambio riservata agli atleti è il parcheggio lato monte di viale Torino angolo viale San Gallo.