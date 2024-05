Chat erotiche con una studentessa minorenne, professore a processo

Le chat a luci rosse con una studentessa minorenne sono costate un processo a un professore 45enne, residente fuori dall'Emilia-Romagna, con l'accusa di adescamento a minori. Lo scambio di messaggi risale al 2019 quando l'uomo avrebbe conosciuto la 15enne riminese su un social network iniziando a scambiare con la ragazzina dei messaggi a sfondo erotico. Ad accorgersi che qualcosa non andava era stata la madre della giovane scoprendo la figlia mentre si faceva dei selfie osè e, controllando il cellulare della figlia, aveva scoperto le chat hard con l'uomo. Era così partita la denuncia e, in seguito alle indagini della Polizia Postale, gli inquirenti erano risaliti fino al docente che insegna in una scuola media. Nei dispositivi informatici sequestrati all'uomo, comunque, gli investigatori non hanno trovato foto o video della riminese.

Il 45enne di origini abruzzesi, difeso dall'avvocato Francesco Valentini del foro de L’Aquila, davanti al giudice si è difeso sostenendo di non essere a conoscenza della minore età della ragazzina con la quale era venuto a contatto attraverso Instagram. Nei confronti dell'uomo il pubblico ministero ha chiesto una condanna a 1 anno e, il processo, è stato aggiornato al prossimo 21 ottobre per le repliche e la sentenza.