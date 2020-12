Chat bollenti su internet, imprenditore riminese ricattato da un minorenne

Le chat a luci rosse di un imprenditore riminese 40enne con un ragazzino di 17 anni del napoletano si sono trasformate in un boomerang per l'uomo che, finito sotto ricatto dal minorenne, si è visto costretto a denunciarlo. I due si erano conosciuti attraverso la rete durante il lockdown e, tra una chiacchiera e l'altra, la conversazione era presto scivolata su argomenti a sfondo sessuale. Il 40enne, forse convinto dall'anonimato che gli garantiva la rete, si era lasciato andare arrivando a scambiare col ragazzino foto in cui era ritratto nudo e in atteggiamenti espliciti. Non solo scatti hard ma, anche, videochat sempre a luci rosse. Una vicenda piccante che, però, l'adulto a un certo punto decide di interrompere vista anche l'insistenza del 17enne che voleva a tutti i costi conoscerlo di persone fino a voler venire a Rimini. Quando il minorenne si è visto sbattere la porta virtuale in faccia, però, ha iniziato a indagare sul profilo del riminese fino a riuscire ad identificarlo. Una volta avuto nome e cognome del 40enne, il giovane napoletano avrebbe quindi iniziato a diffondere sulla rete social dell'imprenditore le immagini hard che l'uomo gli aveva mandato scatenando un vero e proprio putiferio.

Nel tentativo di correre ai ripari, a sua volta il professionista ha cercato di placare il minorenne arrivando anche a contattare la madre del ragazzino. Una mossa che, però, non ha sortito il risultato sperato col 17enne che attraverso vari profili ha continuato a diffondere le immagini dell'uomo e le chat spinte. E' stato a questo punto che, come ultima risorsa, il riminese si è visto costretto a ricorrere alla legge presentando una denuncia nei confronti del presunto ricattatore il quale tuttavia non avrebbe ancora smesso di diffondere sul web i contenuti erotici che riguardano il 40enne.