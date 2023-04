Checco Zalone va alla conquista di Rimini, in attesa dello show si gode la città tra selfie e autografi

Il suo nuovo spettacolo “Amore più Iva”, in programma all’Rds Stadium, è andato tutto esaurito da giorni. In attesa dello show, Checco Zalone ha dedicato qualche ora alla scoperta di Rimini. Non appena ha frequentato la città lo showman è stato accolto da uno straordinario calore. Con tante richieste di foto, selfie e autografi. Per lui anche un “cicerone” d’eccezione, il sindaco Jamil Sadegholvaad che ha portato Checco alla scoperta del Fellini Museum per una visita speciale. Il comico non ha perso occasione anche per visitare alcuni locali, con fotografie che lo ritraggono sui social ad esempio al Cortile in centro che scrive “Grazie per essere stato con noi questa sera”. Ma anche alla Casina del Bosco.

Quello di Checco Zalone si può sicuramente definire l’evento teatrale dell’anno. Il tour è la giusta occasione per l’artista di riabbracciare dal vivo il pubblico dopo aver battuto tutti i record di incassi della storia del cinema italiano e a undici anni di assenza dalle scene teatrali: tanto è trascorso infatti dal ‘Resto Umile World Tour’. ‘Amore + Iva’ è uno spettacolo totalmente inedito in cui racconti, imitazioni, musica e parodie saranno accompagnati dall’inconfondibile ironia di uno degli artisti più caleidoscopici e amati dagli italiani.

Checco Zalone farà poi ritorno nella Riviera Romagnola. C’è già una nuova data del tour: appuntamento per sabato 29 luglio all’Arena della Regina di Cattolica.