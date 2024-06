Cherry Bank e “Le Spiagge di Cattolica” promuovono la sicurezza sulla spiaggia

Cherry Bank e il comitato "Le Spiagge di Cattolica" – un comitato di creazione spontanea che riunisce la Cooperativa Bagnini di Cattolica, Consorzio la Regina e società Altamarea Beach Village – scendono in campo per promuovere la cultura della sicurezza tra i bagnanti. Le due realtà hanno unito le forze per aumentare la consapevolezza di chi frequenta le spiagge; principali attività nate dalla collaborazione sono i 3 momenti di formazione e divulgazione che si svolgeranno in altrettante spiagge della Riviera, al fine di rendere tangibile l’impegno profuso ogni giorno per rendere sicure le vacanze al mare e veicolare a tutti la conoscenza delle norme che regolano la balneazione.

È questo, in sintesi, il programma del progetto "Spiaggia Sicura" che vede fianco a fianco i balneari del comitato "Le Spiagge di Cattolica" e l'istituto di credito Cherry Bank con il coinvolgimento dei bagnini di salvataggio, della Guardia Costiera e del personale sanitario. L’obiettivo dell’iniziativa - che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Cattolica - è aumentare la consapevolezza di chi frequenta le spiagge cattolichine, in un progetto di valore e responsabilizzazione sociale che Cherry Bank ha voluto sostenere in un territorio nel quale l’istituto è presente specialmente a seguito dell’acquisizione di Banca Popolare Valconca.

I tre incontri informativi aperti alla comunità si svolgeranno. Il primo si terrà il 13 giugno alle 16.30 all'Altamarea Beach Village e avrà come filo conduttore "Le regole del mare", per informare su come la Capitaneria di Porto svolge il suo lavoro per la sicurezza in mare e sulla costa. Previsti interventi di Maurizio Spanò, Comandante della Capitaneria di Porto e di Claudia Gabellini, Assessore con delega al Demanio del Comune di Cattolica.

L'incontro successivo si svolgerà il 25 luglio alle 16.30 al Lido delle Sirene e proporrà un focus sulla "storia della balneazione e il corretto approccio ai bagni di mare" in collaborazione con l’Associazione Genia Catulghina, con un intervento della storica Maura Silvagni.

Appuntamento conclusivo il 27 agosto alle 16.30 alla Spiaggia 21/23 Fuzzi con "Il Mare è salute": illustrazione dei benefici della vacanza al mare secondo i medici pediatri. Interviene il Nicola Antonio Romeo, Medico Pediatra e Assessore con delega ai Servizi Socio Sanitari del Comune di Cattolica. In linea con le finalità del progetto, il comitato "Le Spiagge di Cattolica" ha realizzato inoltre, con il supporto di Cherry Bank, dei cartelli segnaletici dedicati per le torrette di salvataggio e riportanti le indicazioni/regole/suggerimenti per una balneazione sicura.

“Abbiamo sposato con grande entusiasmo il progetto delle Spiagge di Cattolica - spiega Maddalena Ganz, Responsabile Marketing e Comunicazione di Cherry Bank - consapevoli di quanto sia fondamentale una corretta informazione: da un lato per rendere più sicure le vacanze dei residenti e dei turisti che scelgono la Riviera come meta del loro soggiorno, dall'altro lato per agevolare e facilitare il lavoro degli operatori della spiaggia e delle autorità competenti che svolgono un'importante azione di presidio. Cherry Bank rafforza in questo modo il proprio legame e le sinergie con il territorio di riferimento, sostenendo e supportando le iniziative delle categorie”.

“La sicurezza in mare dei nostri clienti e di tutti gli ospiti della spiaggia è un impegno che ci accompagna costantemente – afferma Roberto Baldassarri, presidente Cooperativa Bagnini Cattolica -. Siamo felici di condividere questa sensibilità con Cherry Bank attraverso un’operazione rivolta alla divulgazione di questo messaggio, e siamo grati, attraverso la partnership con la Banca, dell'opportunità di dare ancor più voce a ciò che per noi è più importante, la sicurezza”.