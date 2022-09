Dai chioschi dell'Aquafan alla corte di Maria De Filippi, un riccionese alla conquista di Amici 2022

Da Riccione ad Amici 2022 con Maria De Filippi. Giovanni Cricca è stato il primo cantante a conquistare il banco di Amici 22. “Con chi deciderà di lavorare, la prof Arisa o la prof Lorella Cuccarini?”, è la super domanda che propone l’official page di Amici. Un sogno che si avvera, un riccionese alla corte di Maria De Filippi. E sui social il suo volto già spopola e convince le fan. “Ha un volto pulito”, dice una ragazza. “E’ bravissimo, mia figlia di 8 anni quando lo ha sentito si è emozionata”. Maria De Filippi quando lo ha presentato sul palco ha detto: “Questa estate ha lavorato all’Aquafan di Riccione, dove faceva pollo fritto, granite e focacce nei chioschi".

Ma l’estate di Giovanni era già iniziata alla grande. Quando è entrato nella rosa dei cinque finalisti del Deejay on stage. Giovanni ha 19 anni, vive a Riccione, ma all’età di 5 anni si trasferisce a Sydney con i genitori che sono operatori umanitari. Qui ha iniziato a studiare canto presso il Sydney Children’s Choir. Poi si è messo a studiare canto e piano. A 8 anni Giovanni Cricca è poi tornato in Italia a Riccione.

Il giovane ha ricevuto i complimenti anche da parte dalla sindaca di Riccione Daniela Angelini: “Complimenti a Cricca, entrato a far parte di Amici di Maria De Filippi. Giovanni mi è piaciuto subito, è un ragazzo speciale, dalle grandi doti artistiche e umane, con un sorriso contagioso. Arrivato in finale questa estate sul palco di Deejay On Stage sono certa che ci darà grandi soddisfazioni nella scuola di danza e musica più famosa d’Italia”.