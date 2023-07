Chiamano il 118 come taxi per "scroccare" un passaggio, i tiktoker identificati e deferiti dai Carabinieri

Simulano un malore per “scroccare” un passaggio all’ambulanza per raggiungere Riccione. Dopo la bravata odiosa, con tanto di video diventato virale sui social network attraverso “TikTok”, ora i due ragazzi autori del gesto sono indiziati dei reati di “interruzione di un pubblico servizio” e di “procurato allarme”. Durante le scorse ore, al termine di una serie di accertamenti investigativi, i Carabinieri della Compagnia di Riccione hanno compiutamente identificato e deferito in stato di libertà i due ragazzi.

Si tratta del video pubblicato dal profilo “@ssikerim”, con i due giovani che, fermi a bordo strada sul territorio di Coriano, comune dell’entroterra romagnolo, contattano il numero d’emergenza 118, per farsi soccorrere da un’ambulanza. Il presunto malore, come dichiarato dai due tiktoker proprio nel video, in realtà verrebbe simulato e sarebbe finalizzato a ottenere, seppur indebitamente, un “passaggio” fino a Riccione.

I due responsabili del gesto sono giovanissimi: si tratta di un 20enne e di un 19enne, entrambi originari della provincia di Milano, in vacanza a Riccione in occasione del fine settimana della “Notte Rosa”.

Dopo aver proceduto all’analisi dell’account “TikTok” del presunto autore del video in questione, i Carabinieri hanno approfondito le analisi indirizzandole ai profili di altri social network collegati al primo, per poi procedere ad acquisire sommarie informazioni da parte del personale sanitario che aveva prestato soccorso ai ragazzi.

A stigmatizzare il video era stato anche il leader della Lega Matteo Salvini che sulla propria pagina Facebook ha commentato: "Denuncia per questi due imbecilli, giusto. Io aggiungerei una multa salata, da far pagare ai genitori, la cancellazione dei loro profili social (con un pensiero pietoso anche agli imbecilli che hanno messo il Like al loro post) e qualche mese di volontariato obbligatorio a favore di disabili o anziani non autosufficienti. Roba da matti, non c’è davvero limite all’idiozia di certa gente".