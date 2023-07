Chiamano il 118 per "scroccare" un passaggio, la parlamentare: "Rimuovere il video e i profili social"

Tiene ancora banco il caso dei due giovani che hanno simulato un malore per “scroccare” un passaggio fino a Riccione in ambulanza. Il video della bravata, diventato in poco tempo virale, ha creato sdegno e fatto arrabbiare tutto il personale di Romagna Soccorso. Ma non solo. Sul tema interviene la parlamentare riccionese Beatriz Colombo (Fratelli d’Italia): “Un video vergognoso quello dei tik-tokers che spero venga al più presto rimosso unitamente alla chiusura immediata di ogni profilo dei due ragazzi che di certo mi pare non abbiano avuto alcun rispetto delle più basilari regole di condotta per le pubblicazioni dei social media. Lo scherno ai danni degli operatori del 118 richiedendo assistenza medica nel fingere un malore per farsi accompagnare a Riccione utilizzando l’ambulanza come mezzo di trasporto alla pari di un taxi è un gesto gravissimo”.

La parlamentare prosegue: “Apprendo con favore l’intervenuta denuncia-querela del fatto perché certe bravate non possono passare impunite, anzi, auspico una pena severa e senza sconti perchè questi ragazzi hanno come unico obiettivo quello di rendere celebri i loro atti delinquenziali. Tali gesti denotano la totale assenza di senso civico e sociale nonché di rispetto per chi lavora duramente, come gli operatori del 118, i quali svolgono un'importante attività, soprattutto d’estate in cui le richieste di soccorso urgenti triplicano e di conseguenza la stessa ambulanza risulta tanto preziosa come mezzo di trasporto e strumento di intervento”.

“Chiunque si renda protagonista di fatti del genere disvela unicamente un sentimento di odio delle istituzioni e del Paese nel quale vivono e tali fatti pongono l’attenzione sulla necessità di una giustizia che sia riformata nel senso di applicazione di pene più severe ma mirate alla rieducazione perché possa intervenire una presa di coscienza della società civile che li circonda anche e soprattutto per contrastare il fenomeno delle baby-gang, essendosi radicati i comportamenti delittuosi in capo a persone con età sempre più basse. Da stigmatizzare inoltre il tentativo dei due di nascondersi dietro le pretestuose accuse di razzismo che li avrebbero coinvolti: chi li ha criticati lo ha fatto per il loro gravissimo gesto. Imparino ad assumersi le loro responsabilità senza cercare alibi”, conclude Beatriz Colombo.