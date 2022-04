La Chirurgia senologica del Franchini si rinforza. "La struttura passa da unità semplice a complessa"

La Regione Emilia-Romagna ha approvato il documento che prevede il mantenimento della Chirurgia Senologica dell’Ospedale Franchini del Comune di Santarcangelo, con il passaggio da unità semplice a unità operativa complessa. Un risultato molto importante, che risponde a una richiesta corale e sinergica avanzata dalle istituzioni e dalla comunità in un’ottica di valorizzazione e di rafforzamento di un reparto che costituisce un fiore all’occhiello dell’offerta sanitaria del territorio e un punto di riferimento fondamentale per tante famiglie.

Ad annunciare il risultato sono il sindaco di Sartarcangelo Alice Parma e l'assessore di Rimini Kristian Gianfreda: "Un traguardo che è stato possibile raggiungere grazie alla determinazione e al contributo delle associazioni Punto Rosa e Crisalide che, con la loro attività quotidianità offrono un supporto indispensabile e insostituibile per le donne con tumore al seno, e, allo stesso tempo, uno stimolo per noi amministratori a fare sempre meglio e di più per potenziare e ottimizzare un reparto riconosciuto a livello nazionale come eccellenza".

"Con questo via libera da parte della Regione si pongono le basi per un nuovo capitolo della Senologia di Santarcangelo, che apre le porte a un maggiore irrobustimento della struttura e che dà garanzie sul suo futuro. L’emergere della pandemia, nella sua drammaticità, ha messo in evidenza l’importanza di avere una sanità di qualità e rispondente agli specifici bisogni dei cittadini: un patrimonio essenziale e strategico su cui investire con sempre maggiore convinzione, consapevoli che è dalla salute che passa la tenuta e il benessere di una collettività", concludono Parma e Gianfreda.