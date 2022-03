Ospitò Giovanni Pascoli e Federico Fellini, chiude dopo quasi 150 anni di attività lo storico caffè

Uno tra i bar più antichi di Rimini abbasserà le saracinesche. “Il Caffè Commercio ha chiuso le porte definitivamente”. Ha servito colazioni e aperitivi a fior di generazioni di riminesi. La sua data di apertura risale al 1874 e dopo quasi 150 anni di storia l’attività non proseguirà. Ad annunciare, attraverso un messaggio sulla pagina social del bar, sono direttamente i titolari. Prima era apparso il cartello con la scritta “chiuso per ferie”, poi l’annuncio. “Ora lo rendiamo pubblico – scrivono i titolari -, non siamo riusciti a passare il testimone a nessuno, troppa incertezza nel mercato odierno, e così siamo stati costretti a fermare la sua storia”.

Il Caffè Commercio si trova in piazza Ferrari, in pieno centro storico. Si tratta di un pezzo della storia di Rimini. Nel 1897, si legge nella storia del locale, ospitò per un appuntamento anche Giovanni Pascoli, mentre nel 1973 il bar fu usato come location da Federico Fellini per Amarcord. Nel 2011 era stato anche citato da Bar d’Italia nella sezione aperitivi.

“Il dispiacere è enorme ma è stata una gran bella avventura – è il messaggio di fine attività -. E' stato bello avervi tenuto compagnia, aver visto crescere gli studenti e laurearsi, aver conosciuto i loro figli. Per noi è stato un piacere ed un onore aver fatto parte della vostra vita, anche solo con un sorriso ed un buongiorno". Le attrezzature ed i prodotti del Caffè Commercio ora sono in vendita: bicchieri, piatti, bottiglie di vino e liquori, anche per chi vorrà solo un ricordo.