Chiude l'asilo San Francesco, Zoccarato (Lega). "Cinquanta famiglie senza servizi"

"Sono circa 50 le famiglie di altrettanti bambini che a settembre non sapranno dove mandare i propri figli alla materna", afferma il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato commentando la notizia della chiusura, annunciata poche settimane fa, della scuola dell'infanzia privata San Francesco di Viserba che il prossimo anno scolastico non riaprirà per la ripresa delle attività, lasciando a spasso circa 50 bambini.

A denunciarlo, con un’interrogazione, è il consigliere comunale della Lega Matteo Zoccarato, che parla di “gravi ripercussione per questa zona di Rimini già caratterizzata da liste d’attesa chilometriche che, allo stato attuale, si ritrova senza le strutture pubbliche o private necessarie per soddisfare la domanda dei residenti. È impensabile proporre alle famiglie di questi bambini soluzioni in centro storico o in zona sud, alla luce della guerra ‘senza quartiere’ che questa Amministrazione sta portando avanti nei confronti del traffico cittadino".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Chiosa Zoccarato: "Sul tema ho presentato interrogazione circa due settimane fa, alla quale ancora non ho avuto risposta. Ora che la settimana rosa è giunta al termine sarebbe il caso di ricominciare a concentrarsi sui problemi reali dei riminesi, visto che la ripartenza dell'anno scolastico è alle porte".