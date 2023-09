Si chiude la Summer School di Bellaria Film Festival dedicata al cinema d’autore

Si è chiusa lo scorso fine settimana, a Bellaria Igea-Marina, la terza edizione di Naufragare la Summer School di Bellaria Film Festival dedicata al cinema d’autore e organizzata dalla start-up di cinema Approdi in collaborazione con l’associazione 4/Terzi APS. Sono stati nove giorni di autentica scuola di cinema a ritmi intensivi per dodici ragazzi e ragazze provenienti da diverse regioni d’Italia (3 gli emiliano-romagnoli) che hanno potuto partecipare alla Summer School: un percorso fatto di workshop, talk, incontri e pratica cinematografica che si sono svolti in diverse location di Bellaria Igea-Marina: dalla Biblioteca comunale Alfredo Panzini, allo spazio del Pensatoio, centro di cinema all’interno del Parco Panzini, alle vie e piazze del paese. Oltre al mentor, il regista e autore Alessandro Comodin (premio speciale al festival di Locarno 2022 con il film Gigi la legge), hanno fatto da guida agli aspiranti registi e registe la direttrice del Bellaria Film Festival Daniela Persico, il produttore Giacomo Lamborizio (Ring Film) e il regista Alessandro Gagliardo.

Il focus di questa edizione di Naufragare è stato il lavoro sull’interazione tra autori, autrici, attori e attrici. Nei primi tre giorni si sono tenuti veri e propri casting – ai quali hanno partecipato 160 persone provenienti dal territorio della provincia di Rimini - per reclutare le attrici e gli attori che hanno preso parte alla realizzazione di tre cortometraggi a partire da altrettanti soggetti selezionati tra i migliori scritti dai 12 partecipanti al corso. I tre corti saranno presentati alla 42ª edizione del Bellaria Film Festival in programma dall’1 al 5 maggio 2024. Gli autori sono Camilla Fragasso, 23 anni di Milano; Nicolò Sala, 27 anni, di Carate Brianza (MB); il terzo lavoro è stato scritto e diretto da Maria Elena Franceschini, 28 anni, di Ferrara ed Emanuele Tresca, 23 anni, nato Caserta, che si sono conosciuti alla Summer School e hanno deciso di lavorare insieme al progetto.

Naufragare è stata realizzata all'interno del progetto Mare Aperto proposto da 4/terzi APS, progetto che ha come scopo quello della creazione di un centro di cinema all'interno del Pensatoio. Uno spazio espressamente pensato per le nuove generazioni del cinema, finanziato dal Bando “Giovani per il territorio”. Il progetto è sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna attraverso il bando ideato dal Settore Patrimonio culturale, rivolto ad associazioni giovanili con l’intento di sostenere, nell’arco del biennio 2022-2023, la realizzazione di progetti innovativi per la valorizzazione e gestione di uno o più beni culturali e/o paesaggistici presenti sul territorio regionale, inclusi gli alberi monumentali tutelati. La finalità del bando è quella di sollecitare le giovani generazioni a mettere in atto progetti creativi di valorizzazione e cura dei beni culturali e naturali, in particolare dei beni comuni, che consentano lo sviluppo di una dimensione collettiva utilizzando modalità innovative di conoscenza, valorizzazione e cura.