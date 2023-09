Chiude per due notti la Trasfersale Marecchia per una serie di lavori

Con propria ordinanza, la Provincia di Rimini, nell’ambito dei lavori di ripristino del ponte sul Marecchia nel Comune di Santarcangelo di Romagna, dispone la chiusura alla circolazione del tratto di SP n° 49 “Trasversale Marecchia” dal Km. 1+030 al Km. 2+230, dalle ore 22.00 alle ore 06.30 nelle notti di lunedì 4 e martedì 5 settembre, per lo spostamento delle condotte di acqua e gas metano. La chiusura alla circolazione riguarderà tutti i veicoli, ad eccezione di quelli di residenti, autorizzati, mezzi di soccorso e Forza Pubblica; il tratto in questione della SP n° 49 “Trasversale Marecchia” è quello compreso tra l’innesto della rotatoria con la SP 49 bis “Gronda” e l’innesto con la Via Savina. La ditta Cooperativa Braccianti Riminese, incaricata dei lavori, provvederà a installare, con adeguato anticipo, l’idonea segnaletica