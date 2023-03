Chiude anche l'ultimo negozio, frazioni sempre più isolate. "Come nel Far West, mettiamo le navette"

Le frazioni di Coriano assomigliano sempre di più a città fantasma del Far West, private come sono dei servizi fondamentali e isolate dal capoluogo e dal resto del territorio. "In questi giorni, come consiglieri di Coriano Futura, abbiamo avuto modo di incontrare alcuni residenti di Mulazzano - scrive il gruppo consiliare -. Questi ultimi si sono detti preoccupati e amareggiati per la recente chiusura della bottega alimentare, una delle ultime se non addirittura l'ultima attività economica che era ancora presente nella frazione. La scomparsa graduale ma inarrestabile dei negozi di vicinato e dei pochi esercizi commerciali va a discapito della fascia di popolazione più anziana e di quei cittadini corianesi comunque impossibilitati a compiere degli spostamenti anche di pochi chilometri".

I DATI DEL COMMERCIO - Lo scorso anno 345 negozi hanno chiuso per sempre

"Il rischio è che queste persone finiscano per sentirsi tagliate completamente fuori dal mondo, a causa di una difficoltà oggettiva nell'accedere ai servizi, specialmente quelli che riguardano la salute e la vita di tutti i giorni. Ecco perché, come Coriano Futura, ci sentiamo di rilanciare una proposta che avevamo fatto nostra durante l'ultima campagna elettorale, e che purtroppo continua a essere snobbata dall'amministrazione comunale del sindaco Ugolini - prosegue il gruppo -. Ci riferiamo alla possibilità di attivare un servizio di micro-navette (mezzi dotati di pochi posti, magari elettrici o comunque a ridotto impatto ambientale) per mettere in collegamento le frazioni corianesi con il capoluogo, così da facilitare e agevolare la mobilità dei residenti più anziani. Si potrebbe pensare di attivare tale servizio solamente in determinati giorni della settimana, ad esempio in occasione dei mercati settimanali che si tengono a Coriano-capoluogo o Ospedaletto".

"Gli anziani potrebbero approfittare di questo servizio per recarsi a fare compere o usufruire della banca oppure accedere alla casa della salute per sottoporsi alle visite mediche. Allo stesso tempo un simile servizio consentirebbe alle badanti e agli operatori che si occupano di assistenza domiciliare di raggiungere agevolmente le abitazioni dei loro assistiti, andando a risolvere una problematica più volte segnalata da molte famiglie residenti nelle frazioni. Non si tratta di un progetto fantascientifico, ma di un'idea intelligente e pragmatica, a nostro modo di vedere sostenibile anche per un Comune come quello di Coriano, e soprattutto estremamente utile per tantissime persone, oltre che un valido strumento per contrastare lo spopolamento di alcune aree del nostro territorio".