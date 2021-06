Chiudono gli hub vaccinali aziendali dopo migliaia di dosi, solo quello di Rimini resta operativo

Volge al termine la prima fase del progetto di vaccinazioni aziendali, aperta lo scorso 9 giugno in Romagna. Gli hub di Ravenna e Forlì hanno terminato il primo ciclo venerdì 18 giugno, mentre Rimini andrà avanti ancora per la prossima settimana. L'appuntamento per la seconda dose di vaccino Pfizer è fissato a luglio per gli oltre 5mila lavoratori che sono stati coinvolti: numero non ancora definitivo, perché l'attività è in corso. Per la maggior parte si tratta di persone dai 20 ai 40 anni di età.

Fin da marzo, quando l'idea di aprire alle aziende la possibilità di far vaccinare i propri dipendenti è stata lanciata da esponenti del Governo e dal Commissario straordinario, Legacoop Romagna si era attivata per raccogliere l'interesse delle proprie associate verso la possibilità di effettuare vaccinazioni aziendali e interaziendali, ricevendo da subito un consistente ritorno di adesioni e un grande interesse al tema. A maggio, quando la Regione ha emesso le Linee Guida per l'apertura di grandi Hub Vaccinali, gli sforzi si sono concentrati su un progetto unitario con Confcooperative e Confindustria per attivare 3 hub, uno per ogni provincia. Tra le altre, hanno aderito le cooperative associate a Legacoop Romagna: CAC, Cab Campiano, Apros, CIA-Conad, gruppo Terre Cevico, Cocif, Mediterranea, Coopolis, Elettronsea, Federcoop, Parfinco, Federimmobiliare, Formula Servizi, Icel, Librazione e Raviplast.

"La campagna di vaccinazione pubblica sta procedendo a forte ritmo e con grande efficienza, affiancata dal progetto sulle vaccinazioni nel turismo, a cui abbiamo aderito. La campagna vaccinale aziendale è un contributo ulteriore per tornare il prima possibile alla strada della normalità", dice il presidente di Legacoop Romagna, Mario Mazzotti. "Voglio ringraziare in particolar modo i gestori dei 3 hub: il Ravenna Medical Center a Ravenna, Ausilio e Corofar a Forlì e Nuova Ricerca a Rimini - dice la responsabile della campagna per Legacoop Romagna, Elena Zannoni -. Abbiamo lavorato e lavoreremo ancora nel prossimo mese con persone straordinarie, che si sono spese senza sosta per garantire un servizio impeccabile ai lavoratori e alle imprese. Nonostante i tempi rapidissimi e le tante difficoltà, credo che tutti coloro che si sono recati nei nostri hub abbiano sempre trovato accoglienza e professionalità. Ringrazio anche l'Ausl che ci ha accompagnato nel progetto e ovviamente la Regione che ci ha dato questa possibilità. E infine le nostre associate, che hanno voluto dare l'opportunità ai propri soci e dipendenti di uscire prima e insieme da questa fase terribile di pandemia".